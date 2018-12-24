ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ДТП под Гомелем погибла семейная пара

25.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В ДТП под Гомелем погибла семейная пара

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге граница РФ – Гомель – Кобрин. Два человек погибли, еще один госпитализирован.

По предварительной информации, 50-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением. Кроссовер выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. В результате столкновения мужчина и его 48-летняя супруга скончались на месте аварии. Их 24-летняя дочь доставлена в больницу. Все трое – жители Речицы.

В ДТП под Гомелем погибла семейная пара

– На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, работу которой координировал начальник УСК по Гомельской области, – сообщила официальный представитель ведомства Мария Кривоногова. – Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Вынесены постановления о проведении судебно-медицинских и судебных автотехнических экспертиз.

В ДТП под Гомелем погибла семейная пара

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются свидетели. В связи с чем граждан, ставших очевидцами происшествия, имеющих записи видеорегистраторов с места ДТП, просят обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.

Фото УСК по Гомельской области

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге граница РФ – Гомель – Кобрин. Два человек погибли, еще один госпитализирован. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последствия страшного цунами в Индонезии в 7 фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика