В ДТП под Гомелем погибла семейная пара

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге граница РФ – Гомель – Кобрин. Два человек погибли, еще один госпитализирован.

По предварительной информации, 50-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением. Кроссовер выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. В результате столкновения мужчина и его 48-летняя супруга скончались на месте аварии. Их 24-летняя дочь доставлена в больницу. Все трое – жители Речицы.





– На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, работу которой координировал начальник УСК по Гомельской области, – сообщила официальный представитель ведомства Мария Кривоногова. – Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Вынесены постановления о проведении судебно-медицинских и судебных автотехнических экспертиз.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются свидетели. В связи с чем граждан, ставших очевидцами происшествия, имеющих записи видеорегистраторов с места ДТП, просят обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.

Фото УСК по Гомельской области

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