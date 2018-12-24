Geely готовит конкурента Tesla Model 3

О том, что китайцы вынашивают проект нового электромобиля, стало известно еще осенью, когда в Сеть утекла информация сразу о трех новинках Geely . Среди них — электрический седан, который пока что скрывается под кодовым обозначением GE11.





На днях Geely опубликовала дизайнерский скетч будущей новинки, хотя внешность китайского соперника Tesla Model 3 также была рассекречена минувшей осенью: снимки предсерийного образца появились в распоряжении китайского минпромторга. Известно, что в длину седан будет насчитывать около 4,73 м (при колесной базе 2,7 м), что примерно на 4,5 см больше, чем у Model 3. Ширина машины составит 1,8 м.





Прочих подробностей об электрическом Geely пока очень мало. Как сообщают китайские СМИ, опубликовавшие шпионские фотографии салона седана с крупным горизонтальным экраном мультимедиасистемы, мощность электродвигателя у GE11 составит 177 лошадиных сил, а «максималка» будет достигать 150 км/ч.





Ждать дебюта перспективного электрокара Geely осталось недолго: машину обещают представить в первой половине следующего года.