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Старые советские танки Т-72 оказались крепче новейших немецких Leopard-2A4

25.12.2018 19:00 — Разное | Партизан  
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Теперь немецким танкостроителям придётся объяснить, как так вышло и что делать в случае контакта на линии фронта.


Фото: © Википедия

Теперь немецким танкостроителям придётся объяснить, как так вышло и что делать в случае контакта на линии фронта, пишет Лайф.ру.

Польский журнал Nowa Technika Wojskowa опубликовал любопытные данные о том, что старые советские танки Т-72М1 (PT-91 для польской армии) оказались более "живучими" в случае полноценного огневого контакта с противником. Польские эксперты выяснили, что по показателям бронезащиты советские танки не уступают, а по защите от бронебойных подкалиберных снарядов даже превосходят немецкие танки Leopard 2A4. Также отмечается, что с учётом блоков динамической защиты советские танки значительно превосходят немецкие по защите от кумулятивных боеприпасов.


Польский военный эксперт Ярослав Вольски, слова которого приводит военный блог BTVT, отмечает, что для модернизации немецких танков и повышения уровня бронезащиты необходимо буквально отрезать все нижние корпусные детали, включая те части танка, где установлена подвеска. После этого потребуется сварить усиленные забронированные части корпуса, что является крайне дорогой и неприятной для покупателя процедурой. 

При этом Вольски отметил, что немецкие военные могли скрыть низкий уровень бронирования даже на танках Leopard 2А5, однако подтвердить эту информацию эксперту производитель танков пока не смог. При этом военные эксперты из Европы отмечают, что базовая бронезащита танков Leopard 2A4 "просто отвратительна" и для реальных боевых действий танки необходимо значительно усиливать.


 
 
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Теперь немецким танкостроителям придётся объяснить, как так вышло и что делать в случае контакта на линии фронта.
 
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