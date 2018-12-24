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Как сложилась судьба лучшего бомбардира чемпионата Беларуси-2006

25.12.2018 18:47 — Разное | Партизан  
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Александр Клименко: в "Славии" не платили полгода, приходилось даже приносить приезжим парням еду.

Как сложилась судьба лучшего бомбардира чемпионата Беларуси-2006
В начале 2000-х в стране набиралось силы поколение форвардов-одногодок — Концевой, Родионов, Корниленко, Глеб, Цыгалко. Был в их череде и Александр Клименко, который в рядах "Шахтера" выигрывал золото и становился лучшим бомбардиром чемпионата. Но славного продолжения карьеры не вышло, и сегодня он постигает тренерское ремесло в родном Мозыре. Обо всем этом и расспросил на днях 35-летнего собеседника корреспондент pressball.by.

По каким делам недавно наведывались в Минск?
Для подтверждения тренерской лицензии. У меня пока категория "Б". В начале декабря на два дня приезжали в Дом футбола. Там читал лекции Борис Чирва — помощник Сергея Ташуева в "Шахтере". А уже на этой неделе сдавали экзамены.


С какими группами подготовки работаете в "Славии"?
Со старшей "лицензией". В основном это парни 2001-го года рождения. Раньше тренировал ребят 98-го. Из них в главной команде сейчас играют Кривошеев и Колыбенко.

На "лицензировании" знакомых тренеров часто встречаете?
Еще бы! Беганский, Макар, Лошанков — в "Ислочи". Тарасенко и Шмигеро — в БАТЭ. Кречин и Хижняк — в "Гомеле". Чалей — в "Динамо". С Димой вообще дважды пересекались: играли вместе сначала в Мозыре, а затем в Солигорске.

Экстрим в условиях проведения матчей бывает?
Его уже почти нет. Как-то приехали в Бобруйск — на поле спорткомплекса "Славянка". Это был ужас! Оно маленькое, ворота тоже. Разметки нет. Вместо нее — фишки, сразу за которыми асфальт. Играть в таких условиях было невозможно. Мы подняли хай — матч тут же перенесли на "Спартак".

Переманивают таланты из Мозыря большие клубы?
Летом как раз от меня два парня ушли. Одного БАТЭ взял. Другой сказал, что уезжает учиться — сейчас там же тренируется. Клуб с этого, естественно, ничего не поимел. Родители приходят: "Мы забираем сына". Написали заявление, взяли паспорт футболиста — и все. У ребят же со "Славией" контрактов не было.

На что ушла ваша первая зарплата в Мозыре?
На золотую цепочку. Она до сих пор цела — дома лежит. На игры ее надевать было запрещено. А вот обручальные кольца тогда разрешали. Пластырем заклеил — и вперед.



Когда в начале 2000-х вы оказались в основе "Славии", там было полно сербов. С нашими стычки часто случались?
Не сказал бы. По крайней мере, я ничего такого не видел. К слову, Александар Грубер потом агентом стал. Сербских защитников постоянно в БАТЭ привозит. Первым был, по-моему, Симич, который из Борисова в Турцию уехал.

Ваш самый нелюбимый защитник?
Павлюкович в "Динамо". Отличный игрок! Цепкий, неуступчивый. Тяжело было его обыграть, верховую борьбу выиграть.


Ваш чемпионский состав в "Славии" развалился всего за пару лет. Понимали, что происходит?
А то. Деньги закончились — люди и разъехались кто куда. А без финансов таких игроков не удержать. Тогда не платили примерно полгода. Мне-то все равно — я с родителями жил. А вот приезжим было тяжко. Им порой даже не на что было на выходные домой уехать. Оставались в Мозыре — в съемном жилье. Приходилось даже приносить парням еду. То, что мама приготовит: картошки наварит, отбивных нажарит, салат сделает. Причем не я один это делал. Все местные старались помогать. Мы же понимали, что происходит.

Как в 2003-м перебрались в "Балтику"?
Зимой приехал в Калининград. Вскоре улетели на две недели на сборы в Турцию. Вроде бы понравился. Хотели сразу же заключить контракт, но все сорвалось — в Мозыре за меня запросили сумму. А тогда в "Славии" были трудные времена. Нам как раз перестали платить зарплату. И агент сказал, что есть возможность разорвать контракт, который действовал до конца года. Летом выбрались для этого в Минск, а уже на следующий день снова улетел в Калининград.

Погребняка в "Балтике" помните?
Само собой. Его тогда взяли в аренду у "Спартака". А я из Мозыря приехал. Ну и кто из нас будет играть? Тем более что я еще и легионер.

В команде вы не задержались.
Даже до конца года там не пробыл. Разругался с тренером и уехал домой. Был такой литовец Зелькявичюс. Не нашли с ним общий язык. Но зимой его убрали. А контракт с клубом у меня был рассчитан на 4,5 года. Звонят оттуда: "Возвращайся". Снова полетели в Турцию. В конце сбора новый тренер подзывает: "Оставайся, будешь в составе". А я уже договорился с возглавлявшим "Славию" Павлом Родненком, что вернусь в Мозырь на правах аренды. И возвратился на год домой.

От Игоря Ковалевича тогда на тренировках крепко доставалось?
Так он же своих не трогал. А чужим попадало прилично. Но серьезных травм не припомню. Нападающие даже приближаться к нему боялись. Знали, что себе дороже.


Тот сезон в Мозыре закончился. Что было дальше?
Вышли на связь из Солигорска. Сначала позвонил Алексей Вергеенко, потом Юрий Вергейчик. Сказали, что с "Балтикой" договорятся очень быстро. Как только дал добро, уже на следующий день пригласили подписать контракт с "Шахтером".

Говорят, у Артема Гончарика была аэрофобия?
Садился в кресло, держался за ручки и весь полет не вставал. А перелеты случались всякие. Например, посадка в Анталье — между гор. И при боковом ветре самолет трясет очень сильно. Многие боялись. А Артем опускал голову, чтобы не видеть картину в иллюминаторе.


У кого еще, как у Александра Юревича, было "два сердца"?
Ох, здоровья у него вагон! Играл и левым защитником, и опорником. Его где ни поставь, везде полезен будет. Он мог, наверное, и два матча подряд отбегать. Еще Андрей Леончик был выносливым. Всю игру двигался без остановки. Играя опорником, забивал за сезон по шесть мячей.

С кем вы на связи из того "Шахтера"? Кроме Михаила Мартиновича, разумеется.
Недавно в Мозырь Миша Барановский вернулся. Он в Солигорске в 2007-м играл — после отъезда Игоря Логвинова в украинский "Ильичевец".

Самая памятная фраза Вергейчика?
Уже вспоминал ту историю. Чемпионат в 2006-м заканчивали домашним матчем с БАТЭ. К перерыву — 0:2. В раздевалке Юрий Васильевич спокойно, без крика сказал: "Четвертое место я еще никогда не занимал. Но мы сейчас быстро забьем мяч, через пару минут второй, а ближе к концу третий — и на банкет". Так и вышло: выиграли 3:2 и взяли бронзу.

А самая необычная установка в памяти?
Однажды в первой лиге приехали на игру. Выяснилось, что тренер забыл макет — доску с фишками. Просто назвал стартовый состав и вышел из раздевалки. А встречались тогда с лидером. И победили 1:0! Бывали и длинные установки — по полчаса. Времени на переодевание в таких случаях оставалось минимум.

Трудно было стать лучшим бомбардиром чемпионата-2006?
Наоборот, легко. Это все благодаря команде. Мы в те времена вообще много забивали. Не только я — и Никифоренко, и Гончарик, и Беганский.

Почему уехали из благополучного Солигорска?
Тогда "Гомель" приняли Андрей Юсипец и Витя Борель, с которым мы вместе в "Шахтере" играли. Позвали меня к себе. Я согласился. А потом пожалел: тут же вылетели. Уход из "Шахтера" — моя главная ошибка.

После этого ваша карьера и пошла на убыль...
Так и есть. "Гомель" вернулся в высшую лигу с Олегом Кубаревым. Но я остался в первой — Юрий Малеев позвал в Мозырь. Почему не вернуться в родной город? Тем более надо же когда-то и карьеру заканчивать.

Не рано ли — в 28 лет?
Нужно пенять только на самого себя. Меня же еще и серьезная травма подкосила — разрыв крестообразных связок в 2007-м. Из-за этого в "Шахтере" пропустил второй круг. Играли в Гомеле. Борьба, подкат, нога ушла под себя. Хруст, боль дикая. Жена чуть с трибун на поле не выбежала. Меня на носилках занесли в раздевалку. Доктор сделал укол. Через неделю в Минске мне сразу прооперировали мениски. А спустя месяц — и "кресты". В январе потихоньку начал тренироваться в общей группе. Но играть толком стал не сразу — только ближе к концу первого круга. После той травмы было тяжеловато. А на первых порах — еще и страшно. Играл с наколенником. А летом в еврокубках в матче с австрийским "Штурмом" уже на 1-й минуте у меня был выход один на один. Соперник сделал подкат — фол последней надежды. Наколенник из-за этого сполз. Я его снял, выкинул за поле и больше не надевал. После этого играл уже без страха.


В первой лиге на закате карьеры за два года насмотрелись всего?
Разные были и поля, и стадионы. Запомнился выезд в Полоцк. Это кошмар! На поле — трава пучками, кочки, песок летит со всех сторон. Трибуны без сидений — просто лавки на бетоне. Команда после того сезона, по-моему, и прекратила существование.

Что еще сделали бы иначе, кроме ухода из "Шахтера"?
Наверное, следовало в "Балтике" оставаться вместо аренды в "Славию", если бы платили деньги, которые обещали.

А еще уехать в Россию могли?
И не раз! В пору выступления в Солигорске звали в премьер-лигу — в "Луч-Энергию", в "Амкар", в "Ростов". Но мне в "Шахтере" было комфортно.

Из Мозыря киевское "Динамо" забирало Воробья и Воронкова. Вас же тоже могло?
Неделю побыл в Конча-Заспе. Потренировался со второй командой. Потом за мной на машине приезжали селекционеры. Но сказал, что никуда не поеду, и подписал контракт со "Славией". Подумал, что молодой еще для переезда за границу. Мне тогда лет шестнадцать было. Два сезона провел во второй лиге — в фарм-клубе "Мозырь". А потом перевели в основу.

Тяжело вам сейчас с молодежью работать?
Я бы сказал, интересно. Есть, конечно, и трудные подростки. Но к каждому нужно найти особый подход. Если удастся, то и слушать тебя будут, и понимать.

 фото — fcsm.by, slaviya.by


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Александр Клименко: в "Славии" не платили полгода, приходилось даже приносить приезжим парням еду.
 
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