Что изменится в Беларуси с 1 января 2018 года

Изменятся правила расчёта единого налога





В 2019 году останутся только общие ставки единого налога, дифференцированные по регионам: Минск , облцентры, райцентры и города районного подчинения, сельская местность. Увеличивать налоги на местах теперь будет запрещено, а вот уменьшить — максимум до 2 раз, разрешат.





Кроме этого, ИП разрешат самим выбирать режим налогообложения. Например, по-прежнему платить единый налог, или перейти на упрощённую систему налогообложения, или начать платить по общей системе уплаты подоходного налога.





Нововведения вступят в силу с 1 января.





Минимальная заработная плата увеличится с 305 до 330 рублей.





Наниматель обязан применять минимальную заработную плату как низший уровень оплаты труда за работу в нормальных условиях при нормальной продолжительности рабочего времени.





При этом минимальная заработная плата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.





Снизится лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за границы





Беспошлинно можно будет ввозить товары на сумму не более 500 евро и весом не превышающие 25 килограмм.





До этого если белорусы ездили за границу не чаще одного раза в три месяца, могли провозить до 50 килограмм товаров для личного пользования, стоимостью не выше 1500 евро. Те, кто ездил чаще одного раза, могли провозить не более 20 килограмм на сумму 300 евро.





Денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы возрастёт более чем в два раза





Изменятся размеры должностных окладов военнослужащих срочной службы, и их денежное вознаграждение за классную квалификацию.





C 1 января 2019 года размер денежного довольствия составит от 29,25 до 62,79 рублей в месяц, в зависимости от должности и классной квалификации специалиста. Повышение денежного довольствия касается солдат и сержантов срочной службы.





Пенсионный возраст повысится еще на полгода





С 1 января 2019 года пенсионный возраст мужчин повышается до 61,5 года, а для женщин — до 56,5 лет.





Пенсия будет назначаться во втором полугодии для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.





До 2022 года постепенно возраст выхода мужчин на пенсию достигнет 63 лет, а женщин — 58 лет.





Будут контролировать предприятия и организации с высоким риском нарушения законодательства





С 1 января 2019 года контролирующие органы будут проводить выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства.





Отбирать субъекты хозяйствования для включения в план проверок будут на основании критериев оценки степени риска. Формирование перечня субъектов с риском, а также оценка степени риска будут вестись с помощью интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности.





План выборочных проверок, согласованный всеми государственными органами, уполномоченными на их проведение, будет размещен на сайте Комитета государственного контроля.





«Тунеядцы» начнут платить по полной за коммунальные услуги





С 1 января граждане, включенные в списки не занятых в экономике, будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды), а с 1 октября 2019 года — за теплоснабжение жилых помещений. Полную стоимость услуг заплатят неработающие собственники или нанимателем жилья, пропорционально количеству оказанных ему услуг.





Если плательщик ЖКУ работает или пенсионер, но с ним проживает «тунеядец», то начисление платы за коммунальные услуги будет производиться в общеустановленном порядке.





Белорусским строителям увеличат зарплату





С января 2019 года в Беларуси планируют на 30−35% повысить заработную плату в строительной сфере. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.





Помимо роста зарплат исчезнет «дискриминация» строителей из регионов, будут ликвидированы разные индексы, по которым минчане получали больше. Также министр рассчитывает, что рост заработной платы снизит дефицит кадров.





Врачам увеличили время на приём пациента





Министерство здравоохранения Беларуси ввело новые нормы времени обслуживания пациентов.





Теперь специалисты на первичный прием взрослых и детей могут тратить 20 минут, вместо 15, на профилактический осмотр - 15 минут, вместо 10.





Врачи общей практики, обслуживающим взрослое население, на первичном приеме могут принимать больного 18 минут, а не 15. Время на профилактический осмотр - 13 минут, вместо 10.





Кроме того, в медучреждениях появятся помощники врача общей практики по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинские сестры общей практики.





С 1 января 2019 года в Беларуси вводится новый метод финансирования учебных заведений.





Нормативное финансирование школ заменит сметное, по которому расчет заработной платы зависит от количества классов, но не учитывается число учеников.





«Теперь все школы будут получать средства в зависимости от количества обучающихся в ней детей, — сообщила Наталья Криволапова, начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования. — Возможно, произойдет перераспределение финансовых средств из школ, которые получают много денег, независимо от количества учеников, в те, которые получают мало».





К оптимизации это не приведёт, заверила чиновница.