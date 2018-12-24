Чиканулись на мистике: ступени главного храма российской армии отольют из немецких танков

- Строительство идет по плану, - сказал министр обороны. - Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма.





Что других символов, то например, диаметр его купола — 27 метров - в память о 27 миллионах жертв, понесенных Советским Союзом в Великой Отечественной войне. Высота звонницы - 75 метров - в честь юбилея Победы, к которому и планируется отрыть храм.



