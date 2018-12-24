СМИ: Румынский клуб интересуется Савицким. Брестское «Динамо» хочет за футболиста 1 млн евро









«Крайова» после 21 тура идет на 3-м месте в таблице чемпионата Румынии. Павел Савицкий же с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси. Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда даже несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ. Динамо пыталось отстаивать свою правду в международных инстанциях.





Однако, по информации «Прессбола», Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению. Босс брестского «Динамо» даже грозился снять команду с чемпионата Беларуси. Федерация футбола довольно подробно объяснила, чем мотивировала свое решение.





За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.





После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.









Если Брест так и не согласится выплатить компенсацию «Неману», то пункт 6.23 Устава АБФФ подразумевает следующие возможные санкции против брестского «Динамо»:





— предупреждение;





— штраф до 10 000 базовых величин;





— лишение полученных наград (денежных премий);





— запрет на осуществление трансферов;





— проведение «домашнего» футбольного матча без зрителей;





— проведение футбольного матча на нейтральном стадионе;





— запрет на проведение футбольного матча на домашнем стадионе;





— отмена результата футбольного матча (в том числе с присуждением «технического поражения»);





— исключение из числа участников соревнований;





— лишение определенного количества турнирных очков;





— отзыв лицензии клуба на участие в проводимых Ассоциацией соревнованиях;





— понижение клуба в лиговом ранге.



