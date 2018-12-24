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Фотофакт: Грелки для рук установили на московском новогоднем фестивале

25.12.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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На двенадцати площадках фестиваля «Московские сезоны» установили специальные тумбы с прорезями для рук — в них можно погреть замёрзшие ладони.



Каждая тумба рассчитана на троих взрослых и троих детей, внутри циркулирует тёплый воздух. Одновременно от каждой можно заряжать смартфон.
 
 
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На двенадцати площадках фестиваля «Московские сезоны» установили специальные тумбы с прорезями для рук — в них можно погреть замёрзшие ладони.
 
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