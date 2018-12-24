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Фотофакт: Грелки для рук установили на московском новогоднем фестивале
На двенадцати площадках фестиваля «Московские сезоны» установили специальные тумбы с прорезями для рук — в них можно погреть замёрзшие ладони.
Каждая тумба рассчитана на троих взрослых и троих детей, внутри циркулирует тёплый воздух. Одновременно от каждой можно заряжать смартфон.
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На двенадцати площадках фестиваля «Московские сезоны» установили специальные тумбы с прорезями для рук — в них можно погреть замёрзшие ладони.
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