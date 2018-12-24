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Денежная примета: что сделать с купюрой в новогоднюю ночь?
25.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Существует такая новогодняя примета, что в правом кармане на вашей одежде в новогоднюю ночь обязательно должна находиться денежная купюра. Желательно, чтобы это была не мятая «десятка». Оптимальный вариант — крупная купюра.
Тут сразу два полезных момента: после новогодних праздников у вас останется заначка, и вы доживете до зарплаты безбедно, да еще и на рождественский стол останется; чем больше достоинство купюры, тем большей притягательной энергией для других денег она обладает. Деньги идут к деньгам!
Объяснение этой приметы достаточно простое с биоэнергетической точки зрения. Что такое деньги? Этого всего лишь бумага со специальными защитными знаками. Это в материалистическом понимании. А в правильной постановке вопроса деньги, любые, это прежде всего энергия. А в случае с любой энергией работает закон ее сохранения и притяжения. Чем больше у вас энергии в кармане в новогоднюю ночь, тем более вероятна финансовая удача в будущем году.
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Существует такая новогодняя примета, что в правом кармане на вашей одежде в новогоднюю ночь обязательно должна находиться денежная купюра. Желательно,...
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