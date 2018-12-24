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3 совета от женщин, у которых никогда не бывает бардака в доме

25.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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3 совета от женщин, у которых никогда не бывает бардака в доме

Вам знаком такой тип людей? Неважно, находитесь ли вы в их доме на каком-либо мероприятии или просто заглянули к ним без приглашения — их дома всегда безупречно чисты (и, по-видимому, без усилий). Что они знают о том, чего не знаете вы? Предлагаем вашему вниманию 3 секрета безупречной чистоты.

1. Проще постоянно содержать дом в чистоте, чем пытаться убрать что-то, что пошло не так

Что звучит более ошеломляюще: быстро протереть столешницу после приготовления пищи или помыть кухню, которую не убирали за неделю после приготовленных блюд? Хотя может показаться, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить грязную посуду на завтра, о рано или поздно вас будет ожидать серьезная уборка, которая будет требовать очень много сил и терпения. В то время, как выполнение мелких дел в течение дня и недели, займет меньше времени в целом и вы почувствуете, что все дела в доме выполнимы. В результате этого, а также в соответствии с регулярным графиком уборки, у вас будет чистый, уютный дом, которым вы сможете наслаждаться чаще.

2. Много вещей значит много уборки

В буквальном смысле, много вещей в вашем доме означает много поводов для уборки. Чем больше вещей загромождают ваши кухонные столешницы, тем больше пыли и грязи на кухне. Чем больше безделушек на ваших столешницах, тем больше вещей вы должны переместить, чтобы просто протереть пыль. Чем больше у вас мебели, тем больше вы будете толкаться и двигаться, чтобы сделать тщательную уборку. Вам не нужно жить в пустом доме, чтобы постоянно содержать его в чистоте, но, если у вас возникают проблемы с регулярным поддержанием чистоты в определенной комнате или в определенном месте, вы можете проверить, без чего вы можете жить, что вы можете выбросить, чтобы сделать уборку на регулярной основе легче.

3. Они умеют создать видимость

Даже у лучших из хозяек есть недели (иногда месяцы), когда трудно провести генеральную уборку. Но люди, у которых дома всегда кажутся чистыми, иногда просто создают впечатление чистоты, зная на что именно направить свое ограниченное время и энергию для того, чтобы дом сверкал. Осмотритесь, в вашем жилище наверняка есть места или предметы, которые наиболее явно выдают загрязнения, например гостиная с мебелью из темного дерева, на которой пыль видна невооруженным глазом, или прихожая постоянно нагроможденная обувью и сумками. Старайтесь держать эти места под наиболее тщательным контролем, а остальные убирать по мере свободного времени.

Источник: femmie.ru

 

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Вам знаком такой тип людей? Неважно, находитесь ли вы в их доме на каком-либо мероприятии или просто заглянули к ним без приглашения — их дома всегда...
 
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