ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря

25.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря

В Беларуси в среду, 26 декабря, будет преобладать облачная погода с осадками, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Осадки прогнозируются на большей части территории страны: снег, мокрый снег, по западу - с дождем. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Он будет западным, днем - с переходом на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит минус 5-11 градусов, по западу - от нуля до минус 4. По востоку страны при прояснениях столбики термометров будут опускаться до 12-15 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

Фото Владимира ГАМАНОВИЧА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в среду, 26 декабря, будет преобладать облачная погода с осадками, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять полезных приложений в смартфоне для ремонта и перепланировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика