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Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря
25.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Беларуси в среду, 26 декабря, будет преобладать облачная погода с осадками, сообщили
Осадки прогнозируются на большей части территории страны: снег, мокрый снег, по западу - с дождем. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Он будет западным, днем - с переходом на северо-западный.
Температура воздуха ночью составит минус 5-11 градусов, по западу - от нуля до минус 4. По востоку страны при прояснениях столбики термометров будут опускаться до 12-15 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.
Фото Владимира ГАМАНОВИЧА.
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В Беларуси в среду, 26 декабря, будет преобладать облачная погода с осадками, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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