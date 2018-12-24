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В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

25.12.2018 20:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле к этому времени завершилась.

В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

Лидеры пообщались в присутствии делегаций, но большая часть переговоров прошла в формате «один на один».

Россия для Беларуси – ключевой партнер. И при таком уровне взаимодействия неизбежно возникают спорные моменты, что и отметили оба лидера.

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам

Наиболее чувствительным вопросом для нашей страны эксперты считают так называемый налоговый маневр – его Россия планирует завершить в 2019 году.

Лидеры обсудили наиболее чувствительные моменты в двусторонних отношениях, в том числе в интеграционных форматах. Особое внимание – развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

Напомним, накануне Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание с представителями экономического блока правительства. Глава государства четко обозначил нашу переговорную позицию: она последовательная и не выходит за рамки интеграционных договоренностей. Речь, в первую очередь, о создании равных условий для предприятий и отказ от протекционизма в угоду исключительно локальным бизнес-интересам. Главное условие успешной интеграции – движение на пути к созданию единых рынков.

Александр Лукашенко: «Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян»

Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы. Встреча...
 
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