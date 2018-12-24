Александр Глеб: если сегодня у меня спросить, хочу ли я еще поиграть, отвечу: да













Насыщенный сезон, неплохой. Но в наших силах сделать его еще лучше. Ставки высоки. Будем делать все возможное, чтобы у нас появилась европейская весна.





Но дома БАТЭ уступил со счетом 1:4...

Не считаю, что ПАОК настолько грозен и силен, как можно подумать исходя из этого результата. Просто допустили тогда ошибки в начале игры, дали легко забить гостям три мяча. Дальше они не нервничали и спокойно доводили матч до победы, а у нас, наоборот, начался в голове бардак, играли хаотично. Можно сказать, больше мучились. В Греции, конечно, просто не будет. Тем более всем известно, какая поддержка болельщиков на здешних стадионах. Но, думаю, нам надо абстрагироваться от этого и сыграть так, как умеем. По намеченному плану. И тогда все будет в порядке.





Следующий год также видится очень насыщенным на события. Сборной предстоит сыграть отборочный турнир чемпионата Европы, где в соперниках такие гранды, как Германия, Голландия... Станет ли это для вас мотивацией к продолжению карьеры?

"СБ. Беларусь сегодня". Если сегодня у меня спросить, хочу ли я еще поиграть, отвечу: да. Тем более если завершим сезон на мажорной ноте, победив ПАОК. Но окончательное решение все же приму в отпуске. Обдумаю все. Посоветуюсь с семьей. Все-таки стукнет уже 38 лет... — цитирует Глеба



