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Латвия: 19 бывших депутатов Сейма зарегистрировались как безработные

25.12.2018 20:53 — Разное | Партизан  
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19 из 66 депутатов, не переизбранных в новый Сейм Латвии встали в очередь на пособие по безработице, сообщает DELFI со ссылкой на телеканал LTV 4.studija.

“Все лица, которые работали депутатами Сейма, являются специалистами высокой квалификации. Ясно, что работу найти им будет проще”, – заявила передаче заместитель директора Госагентства занятости Кристине Сташане.

Тем не менее, 19 из 66 бывших депутатов претендуют на типовые услуги агентства, предназначенные для безработных. “Эти услуги направлены на конкурентоспособность. Консультации по карьере. Активнее всего – поддержка ГАЗ в поиске работы. Часть использует курсы – иностранные языки и профессиональное обучение”, – заявила Сташане.


Статус “длительного безработного” получают люди, которые не могут найти работу как минимум год.

Выборы в Латвии состоялись 6 октября 2018 года.




 
 
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19 из 66 депутатов, не переизбранных в новый Сейм Латвии встали в очередь на пособие по безработице, сообщает DELFI со ссылкой на телеканал LTV 4.studija.
 
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