«Урал» объявил о переходе футболиста сборной Беларуси









27-летний защитник заключил с екатеринбуржцами долгосрочное соглашение, однако срок действия контракта не разглашается.





Игрок сборной Беларуси переходит в «Урал» в качестве свободного агента, так как его контракт с БАТЭ завершается 31 декабря.





В январе-мае 2018 года Полякова защищал цвета кипрского АПОЭЛа, вместе с которым выиграл чемпионат страны. Однако летом Денис вернулся в БАТЭ, в составе которого также завоевал чемпионский титул. В футболке «желто-синих» в прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей, в которых забил один гол.





Ранее стало известно, что БАТЭ покидает другой защитник — Неманья Милунович, который также в статусе свободного агента перейдет в «Црвена Звезду».



