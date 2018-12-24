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«Урал» объявил о переходе футболиста сборной Беларуси

25.12.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Белорусский футболист Денис Поляков официально стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт российского клуба.



27-летний защитник заключил с екатеринбуржцами долгосрочное соглашение, однако срок действия контракта не разглашается.

Игрок сборной Беларуси переходит в «Урал» в качестве свободного агента, так как его контракт с БАТЭ завершается 31 декабря.

В январе-мае 2018 года Полякова защищал цвета кипрского АПОЭЛа, вместе с которым выиграл чемпионат страны. Однако летом Денис вернулся в БАТЭ, в составе которого также завоевал чемпионский титул. В футболке «желто-синих» в прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей, в которых забил один гол.

Ранее стало известно, что БАТЭ покидает другой защитник — Неманья Милунович, который также в статусе свободного агента перейдет в «Црвена Звезду».


 
 
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Белорусский футболист Денис Поляков официально стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт российского клуба.
 
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