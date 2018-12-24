Узнаем по походке: посмотрите, что делали ноги Путина во время его встречи с Лукашенко

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По мнению наблюдателей, наиболее острым вопросом стала тема компенсации Минску потерь в доходах от налогового маневра, который проводит Москва. Российскую же сторону волнует вопрос периодических нарушений Беларусью таможенного режима Союзного государства, передает ТАСС.









Ожидалось, что переговоры будут сложными и напряженными. Пользователи социальных сетей обратили внимание на движения ног и рук Путина во время приветственной речи.





Переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран. С российской стороны в них приняли участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.





Белорусскую сторону представляли вице-премьеры Игорь Петришенко и Игорь Лященко, министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.



