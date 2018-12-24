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Путин – Лукашенко: Отношения России и Беларуси развиваются весьма успешно
25.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал успешным развитие отношений между странами, сообщается на сайте Кремля.
Путин обратил внимание на тенденцию к росту товарооборота между РФ и Беларусью. Так, в прошлом году он вырос более чем на 23%, превысив 32 миллиарда долларов.
«В этом году – еще свыше 12 процентов рост к базе прошлого года. Это значит мы выйдем за показатели прошлого года», – сказал Путин в начале
Сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве также находится на подъеме, считает российский лидер. В Беларуси накоплено около четырех миллиардов долларов российских инвестиций, добавил он.
«Во всяком случае я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях», – отметил российский президент.
Лукашенко находится в России с рабочим визитом.
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Президент России на встрече с белорусским коллегой обратил внимание, в частности на тенденцию к росту товарооборота между странами.
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