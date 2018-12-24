Путин – Лукашенко: Отношения России и Беларуси развиваются весьма успешно

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал успешным развитие отношений между странами, сообщается на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на тенденцию к росту товарооборота между РФ и Беларусью. Так, в прошлом году он вырос более чем на 23%, превысив 32 миллиарда долларов.

«В этом году – еще свыше 12 процентов рост к базе прошлого года. Это значит мы выйдем за показатели прошлого года», – сказал Путин в начале встречи с белорусским лидером.

Сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве также находится на подъеме, считает российский лидер. В Беларуси накоплено около четырех миллиардов долларов российских инвестиций, добавил он.

«Во всяком случае я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях», – отметил российский президент.

Лукашенко находится в России с рабочим визитом.