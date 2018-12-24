Путин и Лукашенко договорились о сближении позиций в ценообразовании на газ и по вопросу налогового маневра в ТЭК РФ - Силуанов

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

"Затрагивалась повестка двусторонних отношений. В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора", - сказал он журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.

По словам А.Силуанова, "обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы".

"Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям", - сказал первый вице-премьер.

Как заявил А.Силуанов, "в этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства".

Он пояснил, что "эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран".

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли эта группа вырабатывать шаги по урегулированию вопросов вокруг налогового маневра и ценообразования на газ, А.Силуанов пояснил: "Мы по вопросу ценообразования на газ должны определиться и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии".

"Что касается рабочей группы, то она будет вырабатывать предложения по дальнейшей интеграции, и по решению вопросов, которые находятся в повестке дня между Россией и Беларусью", - продолжил он.

Вместе с тем, А.Силуанов воздержался от ответа, удалось ли сторонам договориться по компенсации Беларуси убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.