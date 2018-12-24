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Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

25.12.2018 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Праздника много не бывает. На карте новогоднего Минска появилась еще одна яркая точка. И она в самом сердце столицы – в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» уникальна по-своему. Специально для нее разработали 18 оригинальных павильонов, вся красота которых полностью раскрывается именно вечером. В атмосфере тепла и уюта редкий гость устоит перед пряными запахами. Ведь за рождественское меню отвечают популярные кафе и рестораны. Они предлагают посетителям согреться чашкой ароматного супа вприкуску с горячей лепешкой с разными начинками.

Гости ярмарки:

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Сегодня чудесный день, сегодня Рождество. Мы пришли сюда на гуляния, на ярмарку, посетили костел. Приятно, что в Минске много гостей. Люди празднуют, веселятся. Ну и посещают такое замечательное мероприятие.

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Здесь очень здорово! Даже дух старославянского чего-то. Очень интересно!

Никто не ходит угрюмым. Все улыбаются.

Гости ярмарки могут здесь же купить сувениры и подарки для близких, отправить новогоднюю открытку или выбрать живую елку. И всё это под аккомпанемент живой музыки, которая будет звучать в Старом городе каждый вечер.

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздника много не бывает. На карте новогоднего Минска появилась еще одна яркая точка. И она в самом сердце столицы – в Верхнем городе, сообщили в...
 
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