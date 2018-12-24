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ГТК: В Беларуси могут появиться новые магазины Duty Free на въезде в страну

25.12.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси могут открыть новые магазины Duty Free на въезде в страну в автодорожных пунктах пропуска. Сейчас прорабатывается вопрос их возможного появления, сообщил первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61916.php

ГТК: В Беларуси могут появиться новые магазины Duty Free на въезде в страну

Снимок носит иллюстративный характер. Фото ГТК.

Напомним, первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица», открылся в июне этого года. Магазин открыли в качестве эксперимента, в нем могут беспошлинно приобретать товары те, кто въезжает на территорию ЕАЭС.

— Что касается магазина, который расположен в автодорожном пункте пропуска Берестовица на въезд в страну, то в целом результаты работы этого магазина положительные. Экономические показатели хорошие, то есть то предприятие, которое осуществляло эту торговлю (установку магазина и реализацию), получило хороший экономический эффект. Нарушений с точки зрения деятельности этого магазина со стороны контрольных органов (таможенных, пограничных) не выявлено, — отметил Владимир Орловский.

По его словам, по результатам работы этого магазина сейчас «прорабатывается вопрос распространения таких магазинов на другие пункты пропуска».

— Решение пока не принято, поэтому не могу озвучить ни пункты пропуска, ни будет ли это на самом деле. Но с учетом того, что нарушений выявлено не было и есть экономический эффект, можно с большой уверенностью предположить, что дальнейшее существование таких магазинов на въезд возможно, — резюмировал представитель ГТК.

В компании «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», которой принадлежит первый магазин Duty Free на въезде в страну, ранее рассказали, что он «пользуется популярностью среди белорусов и иностранцев, претензий со стороны покупателей не было». «Налоговые отчисления в бюджет увеличились, открыты более 10 новых рабочих мест», — уточнили в компании и добавили, что пока преждевременно оценивать, насколько успешна торговля.

Напомним, ранее власти разрешили открывать магазины беспошлинной торговли в Национальном аэропорту Минск при въезде в страну. Изменение предусмотрено президентским указом от 22 декабря № 490 «О таможенном регулировании», сообщает пресс-служба главы государства. Документом также разрешили торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси могут открыть новые магазины Duty Free на въезде в страну в автодорожных пунктах пропуска. Сейчас прорабатывается вопрос их возможного появления, сообщил...
 
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