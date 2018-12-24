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ГТК: В Беларуси могут появиться новые магазины Duty Free на въезде в страну
25.12.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси могут открыть новые магазины Duty Free на въезде в страну в автодорожных пунктах пропуска. Сейчас прорабатывается вопрос их возможного появления, сообщил первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото ГТК.
Напомним, первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица»,
— Что касается магазина, который расположен в автодорожном пункте пропуска Берестовица на въезд в страну, то в целом результаты работы этого магазина положительные. Экономические показатели хорошие, то есть то предприятие, которое осуществляло эту торговлю (установку магазина и реализацию), получило хороший экономический эффект. Нарушений с точки зрения деятельности этого магазина со стороны контрольных органов (таможенных, пограничных) не выявлено, — отметил Владимир Орловский.
По его словам, по результатам работы этого магазина сейчас «прорабатывается вопрос распространения таких магазинов на другие пункты пропуска».
— Решение пока не принято, поэтому не могу озвучить ни пункты пропуска, ни будет ли это на самом деле. Но с учетом того, что нарушений выявлено не было и есть экономический эффект, можно с большой уверенностью предположить, что дальнейшее существование таких магазинов на въезд возможно, — резюмировал представитель ГТК.
В компании «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», которой принадлежит первый магазин Duty Free на въезде в страну, ранее
Напомним, ранее власти
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В Беларуси могут открыть новые магазины Duty Free на въезде в страну в автодорожных пунктах пропуска. Сейчас прорабатывается вопрос их возможного появления, сообщил...
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