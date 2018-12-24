Ещё в конце солнечного октября текущего года в интернете удивлялись - за ЦУМ-ом латают асфальт, которого уже давно нет и в помине! Ну латают и латают, подумалось, дело хорошее. Оказывается, не всё так просто, там есть проблемы, и проезд к этому участку определён как "ничейный".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется " alt="В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется ">



Этот участок, который ремонтировали - ещё более-менее, хотя тоже постепенно приходит в негодность. Он находится с левой стороны и проездом не является, это парковка и Главное хозяйственное управление признало его своим, и как могло - отремонтировало, как видим.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Читать полностью в источнике с фото:





А вот что творится на проезде к нему (перед ним, въезд со стороны Интернациональной, от рынка за ЦУМ-ом):



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Читать полностью в источнике с фото:





Проезд активно используется для транспортировки грузов к месту разгрузки.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фактически, это внутренний дворик ЦУМ-а, здесь находятся погрузка и разгрузка крупногабаритного товара для таких продавцов, как "5 Элемент", стоматология, химчистка Риана, ремонт бытовой техники Зоолак, магазин Бигуди, сэконд Мегахенд и т д, въезд со стороны рынка ЦУМ-а.

Предприниматели написали письма и получили ответы:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Читать полностью в источнике с фото:





Это уже, к слову, второй такой участок в Бресте, определённый ничейным и бесхозным. Вот тут был ещё в Южном , правда давно уже. Казалось, и быть такого не может!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Читать полностью в источнике с фото:





Таким образом, не установлен владелец - некому и содержать в приличном состоянии, и спросить не с кого. А вы говорите, что такого не может быть... Оказывается - вполне может!