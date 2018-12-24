ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется

25.12.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ещё в конце солнечного октября текущего года в интернете удивлялись - за ЦУМ-ом латают асфальт, которого уже давно нет и в помине! Ну латают и латают, подумалось, дело хорошее. Оказывается, не всё так просто, там есть проблемы, и проезд к этому участку определён как "ничейный". 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется " alt="В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется ">

Этот участок, который ремонтировали - ещё более-менее, хотя тоже постепенно приходит в негодность. Он находится с левой стороны и проездом не является, это парковка и Главное хозяйственное управление признало его своим, и как могло - отремонтировало, как видим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется

А вот что творится на проезде к нему (перед ним, въезд со стороны Интернациональной, от рынка за ЦУМ-ом):


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется

Проезд активно используется для транспортировки грузов к месту разгрузки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется

Фактически, это внутренний дворик ЦУМ-а, здесь находятся погрузка и разгрузка крупногабаритного товара для таких продавцов, как "5 Элемент", стоматология, химчистка Риана, ремонт бытовой техники Зоолак, магазин Бигуди, сэконд Мегахенд и т д, въезд со стороны рынка ЦУМ-а.

Предприниматели написали письма и получили ответы:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется

Это уже, к слову, второй такой участок в Бресте, определённый ничейным и бесхозным. Вот тут был ещё в Южном, правда давно уже. Казалось, и быть такого не может!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61915.php

В Бресте нашли участок дороги, который никому не принадлежит. Но он активно используется

Таким образом, не установлен владелец - некому и содержать в приличном состоянии, и спросить не с кого. А вы говорите, что такого не может быть... Оказывается - вполне может!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё в конце солнечного октября текущего года в интернете удивлялись - за ЦУМ-ом латают асфальт, которого уже давно нет и в помине! Ну латают и латают, подумалось,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футбол. «Милан» хочет обжаловать санкции со стороны УЕФА в спортивном арбитражном суде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика