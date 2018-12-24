Лукашенко и Путин проведут до конца года еще одну встречу – Эйсмонт

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявляет, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут провести еще одну встречу до Нового года.

"Главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств", - сказала Н.Эйсмонт.

Пресс-секретаря президента цитирует госагенство БелТА .

Как отметила Н.Эйсмонт, прошедшие во вторник переговоры были конструктивными, в их ходе Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам.

"Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок. "Как итог - позиции сближены по всем вопросам", - заявила пресс-секретарь.

Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. "Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)", - отметила Н.Эйсмонт.