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ФК «Урал» официально представил белорусского футболиста Полякова в качестве игрока команды

25.12.2018 21:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Урал» официально представил белорусского футболиста Дениса Полякова в качестве новичка своей команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соглашение с «уральцами» рассчитано на два с половиной года.

ФК «Урал» официально представил белорусского футболиста Полякова в качестве игрока команды

ФК «Урал» официально представил белорусского футболиста Полякова в качестве игрока команды

ФК «Урал» официально представил белорусского футболиста Полякова в качестве игрока команды

Напомним, этот сезон защитник начинал в кипрском АПОЭЛе, а затем футболист перешел в стан БАТЭ. Вместе с борисовчанами Поляков выиграл чемпионат Беларуси и помог «желто-синим» выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Защитник перешел в «Урал» на правах свободного агента. Ожидается, что Поляков присоединится к своему новому клубу на первом учебно-тренировочном сборе.

Футболист БАТЭ Поляков подписал контракт с «Уралом»
 
 
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Урал» официально представил белорусского футболиста Дениса Полякова в качестве новичка своей команды, сообщили в программе...
 
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