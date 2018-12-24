Парень хотел покончить с собой, но взрывом разнесло две квартиры. Он в СИЗО

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— рассказывает Алла — сестра Алексея, пострадавшего от взрыва в собственной квартире в Жлобине. Но теперь он уже не пострадавший, а обвиняемый в уголовном деле — ведь взрыв Алексей устроил сам. Случайно, говорит Алла, ведь он всего лишь хотел тихо отравиться газом в собственной квартире.Пострадали два человека: хозяин жилища, в котором взорвался газ, получил серьезные ожоги, его соседа увезли в больницу с черепно-мозговой травмой — на него обрушилась стена. Чудом уцелела спящая рядом с соседом жена и двое маленьких детей.На место ЧП выехали следователи, по факту взрыва было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.Как стало известно TUT.BY, обвиняемым по делу проходит хозяин квартиры, в которой произошел взрыв — 25-летний Алексей. Он в СИЗО.Сестра Алла говорит, что брат ей признался: в ту ночь он хотел покончить с собой — но ни в коем случае не причинить вред соседям.— рассказывает женщина.Проснулся Алексей от взрыва. Услышал крики и побежал на них. Как выяснилось, взрывной волной разрушило стену между его кухней и спальней соседей — и она рухнула прямо на спящих супругов.Сначала, по словам женщины, в отношении брата было возбуждено дело по статье 219 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Парень выписался из больницы, еще месяц лечил дома незажившие раны и ожоги — а 13 декабря его вызвали на очередной допрос, и больше сестра его не видела.переживает сестра обвиняемого.По словам Аллы, пострадавшие при взрыве соседи Алексея (им выделили временное жилье, т.к. после случившегося квартира не пригодна для проживания. — Прим. TUT.BY) претензий к нему не имеют и даже готовят ходатайство о том, чтобы парня освободили от уголовной ответственности. Глава семьи — Аркадий — подтвердил TUT.BY эту информацию.В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, а информация об обстоятельствах происшествия будет предана огласке по окончании следствия.Алексей — сирота. Когда умерла мать, мальчику было 15 лет, его забрала и воспитывала старшая сестра. Однокомнатную квартиру в арендном доме он получил три года назад.