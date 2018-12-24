Силуанов — о переговорах президентов: Беларусь и РФ создадут рабочую группу по интеграции



Антон Силуанов

ТАСС

— сказал он.По его словам, в первую очередь обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора.— сказал, подчеркнув, что именно в этих целях будет работать создаваемая группа.Он также рассказал, что с 2020 года Россия и Беларусь должны выработать предложения по формированию цены на газ.25 декабря прошли переговоры президентов Беларуси и России. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа. После переговоров не последовало каких-либо заявлений глав государств.