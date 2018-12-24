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Силуанов — о переговорах президентов: Беларусь и РФ создадут рабочую группу по интеграции
Антон Силуанов
«Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», — сказал он.
По его словам, в первую очередь обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора.
«Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы. Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — сказал Антон Силуанов, подчеркнув, что именно в этих целях будет работать создаваемая группа.
Он также рассказал, что с 2020 года Россия и Беларусь должны выработать предложения по формированию цены на газ.
25 декабря прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа. После переговоров не последовало каких-либо заявлений глав государств.
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Россия и Беларусь создадут рабочую группу по подготовке предложений.
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