В метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель

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Около 20.50 25 декабря пользователисообщили об остановке движения на первой линии метро. Поезда к тому времени не ходили уже около 10 минут. Оказалось, что мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель.По громкой связи пассажирам минской подземки сообщили, что поезда не ходят по техническим причинам. Как рассказали TUT.BY очевидцы, на станции «Институт культуры» мужчина прыгнул на рельсы и направился в тоннель. Его удалось поймать.Информацию [leech=s]подтвердили[/leech] и в пресс-службе метро.— сказано в сообщении.