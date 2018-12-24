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В метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель
Иллюстративное фото
Около 20.50 25 декабря пользователи
По громкой связи пассажирам минской подземки сообщили, что поезда не ходят по техническим причинам. Как рассказали TUT.BY очевидцы, на станции «Институт культуры» мужчина прыгнул на рельсы и направился в тоннель. Его удалось поймать.
Информацию [leech=s]подтвердили[/leech] и в пресс-службе метро.
«25.12 в 20.39 на ст. «Институт культуры» на путь спрыгнул мужчина и побежал в тоннель. Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Правонарушитель задержан инспекторами службы безопасности. В 20.55 движение поездов восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.
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Останавливали движение поездов.
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