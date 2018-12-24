Путин разрешил бесплатно рыбачить

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Изменения в федеральном законе закрепляют норму о бесплатном рыболовстве в личных целях. Также документ разрешает использовать сети в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но ограничивает их продажу, а также запрещает электроудочки. Помимо этого, закон вводит понятие суточной нормы вылова.Законопроект принят Госдумой в третьем чтении 12 декабря.В 2011 году в различных регионах России прошли многотысячные акции любителей рыбалки. Митинги были вызваны заявлением главы Росрыболовстваоб увеличении поступлений в бюджет от рыбалки. Протестующие опасались, что любительский вылов рыбы сделают платным. Тогда в ведомстве уточнили, что деньги будут взиматься лишь за рыбалку в местах со специально созданной инфраструктурой.