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Путин разрешил бесплатно рыбачить

25.12.2018 21:53 — Разное | UDF  
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Президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения в федеральном законе закрепляют норму о бесплатном рыболовстве в личных целях. Также документ разрешает использовать сети в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но ограничивает их продажу, а также запрещает электроудочки. Помимо этого, закон вводит понятие суточной нормы вылова.

Законопроект принят Госдумой в третьем чтении 12 декабря.

В 2011 году в различных регионах России прошли многотысячные акции любителей рыбалки. Митинги были вызваны заявлением главы Росрыболовства Андрея Крайнего об увеличении поступлений в бюджет от рыбалки. Протестующие опасались, что любительский вылов рыбы сделают платным. Тогда в ведомстве уточнили, что деньги будут взиматься лишь за рыбалку в местах со специально созданной инфраструктурой.

 
 
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Президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке.
 
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