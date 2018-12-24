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Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

25.12.2018 21:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 25 декабря.

Инцидент произошел в одном из медицинских учреждений в Центральном районе. Неизвестный мужчина обратился за помощью, а затем расстрелял работавшую с ним сотрудницу клиники из двух травматических пистолетов. Пострадавшая выжила, возбуждено дело о покушении на убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как сообщает «Фонтанка», стрелок пришел в центр восточной медицины «Инсам». Там специализируются на юмейхо- и иглотерапии, а также предлагают «космические процедуры». Мужчина выпустил во врача три пули, она получила легкие ранения.

По информации издания, следователи проверяют версию, что у нападавшего были экстремистские мотивы: в медицинском центре работает много специалистов с иностранными фамилиями, например, Ким, Хван, Легай.

 
 
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Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.
 
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