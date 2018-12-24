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Хоккейная Экстралига. «Шахтёр» уступил «Неману», «Гомель» одолел U-20
Новости Беларуси. Двумя матчами завершился очередной хоккейный день Экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Солигорский «Шахтер» принимал на родном льду гродненский «Неман», а молодежная сборная встречалась с командой из Гомеля.
И последний поединок выдался богатым на события. На протяжении всего матча подопечные Дмитрия Дудика были в роли догоняющих – но это лишь по цифрам на табло. По игре – равный поединок равных соперников. Счет 2:2 держался до конца третьего периода, и даже овертайм в НХЛовском формате «три на три» не помог выявить победителей. Все решилось после девяти бросков каждой из команд. Два очка и третью викторию подряд гомельчанам принес Евгений Соломонов.
Олег Хмыль, главный тренер ХК «Гомель»:
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
У нас даже с прошлого состава, тех, кто работает с нами уже полгода, есть игроки, до которых до сих пор не доходят наши требования и до сих пор с ними большие проблемы в игровом плане. Многие новички, которые работают с нами третий день, в этом плане более организованы.
Во втором матче игрового дня 25 декабря солигорский «Шахтер» дома уступил гродненскому «Неману».
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Новости Беларуси. Двумя матчами завершился очередной хоккейный день Экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Солигорский «Шахтер» принимал на родном...
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