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Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке
Новости Беларуси. Морозное утро выходного дня – отличный повод провести его с семьей и зарядиться новогодним настроением. А создать праздник в одном из столичных парков помогла Белорусская федерация ориентирования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Десятки участников – от мала до велика – соревновались в том, кто быстрее выполнит все задания, достигнет нужных точек, руководствуясь лишь картой, и придет к финишу первым.
Отличиться хотел каждый, причем не только спортивными достижениями – среди спортсменов можно было бы спокойно объявлять конкурс на лучший карнавальный костюм. И такое желание участников выделиться не удивляет, ведь за каждым спортсменом следил главный судья в костюме Деда Мороза.
Андрей Морозов, главный судья соревнований:
Андрей Мемелов, участник соревнований:
Интрига соревнований держалась очень долго. Несмотря на победные титулы, подарки, самое главное – хорошее настроение – получил каждый участник.
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Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке
Новости Беларуси. Морозное утро выходного дня – отличный повод провести его с семьей и зарядиться новогодним настроением. А создать праздник в одном из столичных...
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