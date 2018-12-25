Песков подтвердил договоренность о еще одной встрече Путина и Лукашенко до конца года

В Кремле подтвердили достигнутую президентами РФ и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко договоренность о проведении еще одной встречи двух лидеров до Нового года.

"Договорились о встрече до Нового года", - сообщил во вторник вечером "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что А.Лукашенко и В.Путин могут провести еще одну встречу до Нового года, сообщила ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств", - сказала Н.Эйсмонт, которую цитирует госагентство БелТА.

По ее словам, прошедшие во вторник переговоры лидеров двух стран были конструктивными, в их ходе Белоруссия и Россия сблизили позиции по всем вопросам.

Переговоры В.Путина и А.Лукашенко продолжались во вторник в Кремле более четырех часов. Президенты общались, в том числе, один на один.

Как сообщил по их итогам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, президенты России и Беларуси договорились на встрече о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа.

"Затрагивалась повестка двусторонних отношений. В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора", - сказал он журналистам.

По словам А.Силуанова, "обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы".

"Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям", - сказал первый вице-премьер.

Как заявил А.Силуанов, "в этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства".

Он пояснил, что "эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран".