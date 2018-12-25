В Поставском районе женщина внезапно вышла на дорогу и спровоцировала лобовое столкновение

Женщина попала под колеса легковушки и спровоцировала лобовую аварию в Поставском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 25 декабря, около 19.10, на трассе Р27 Браслав — Поставы — Мядель. По предварительной информации, 23-летний водитель Renault Laguna ехал со стороны деревни Калеевцы в направлении города Поставы. На 85-м километре дороги он совершил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть 35-летнюю женщину, которая не была обозначена световозвращающим элементом. В результате автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся с Lada Largus.

Женщина-пешеход получила в ДТП тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы. Водители автомобилей не пострадали.