ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сказочная резиденция Деда Мороза открылась на центральной площади в Гомеле

26.12.2018 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
Размер текста:
A
A
A
Сказочная резиденция Деда Мороза открылась на центральной площади в Гомеле

Сказочная резиденция Деда Мороза открылась сегодня на площади имени Ленина в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

У главной елки областного центра встречали ребят и их родителей Дед Мороз со Снегурочкой. Они припасли сладкие подарки для тех, кто подготовит стихотворение или сможет отгадать загадку. Гостей праздника также ждали развлечения, игры и хороводы. Хорошее настроение подарили на творческой площадке и артисты домов культуры и школ искусств Гомеля: в репертуаре любимые всеми новогодние композиции. А согреться горячим чаем и подкрепиться лакомствами предложили на торговых рядах. Побывать в сказочной резиденции и пообщаться с ее хозяином и его помощниками жители и гости Гомеля смогут по 7 января.

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/skazochnaja-rezidentsija-deda-moroza-otkryvaetsja-na-tsentralnoj-ploschadi-v-gomele-330656-2018/

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
26 декабря. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика