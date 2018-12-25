Сказочная резиденция Деда Мороза открылась на центральной площади в Гомеле





Сказочная резиденция Деда Мороза открылась сегодня на площади имени Ленина в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

У главной елки областного центра встречали ребят и их родителей Дед Мороз со Снегурочкой. Они припасли сладкие подарки для тех, кто подготовит стихотворение или сможет отгадать загадку. Гостей праздника также ждали развлечения, игры и хороводы. Хорошее настроение подарили на творческой площадке и артисты домов культуры и школ искусств Гомеля: в репертуаре любимые всеми новогодние композиции. А согреться горячим чаем и подкрепиться лакомствами предложили на торговых рядах. Побывать в сказочной резиденции и пообщаться с ее хозяином и его помощниками жители и гости Гомеля смогут по 7 января.