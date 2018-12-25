26 декабря. События и люди

До Нового года остается 5 дней.

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - День Святого Стефана (день подарков).

Словения - День Независимости и единства.

ПРИМЕТЫ:

Евстрат. Если с Евстрата наблюдать за погодой в течение 12 суток, то каждый следующий день покажет погоду одного месяца следующего года: 26 декабря покажет, каким будет январь, 27 декабря - февраль, и т.д.

РОДИЛИСЬ:

1792 Чарльз БЭББИДЖ, английский математик, изобретатель первого калькулятора (точнее, счётного устройства, имеющего его признаки). Кроме того, он изобрёл спидометр, тахометр, сейсмограф, устройство для наведения артиллерийских орудий и ещё много чего.

1893 Евгений Карлович ТИКОЦКИЙ, белорусский композитор.

1893 МАО ЦЗЭДУН, основатель Коммунистической партии Китая и лидер КНР в течение 27 лет. В возрасте 14 лет его насильно женили на 20-ти летней девушке. В своё время он потряс весь мир своим спортивным достижением: во время показательного заплыва по Янцзы скорость, развитая почти 75-летним лидером Китая, превысила все мыслимые рекорды. Имя Мао Цзэдун означает «облагодетельствующий Восток».

1926 Екатерина Фёдоровна САВИНОВА, российская актриса. Самая известная её роль - Фрося БУРЛАКОВА в комедии «Приходите завтра».

1949 Михаил Сергеевич БОЯРСКИЙ, российский актёр и певец, отец актрисы Елизаветы Боярской. Его отец и дядя были ведущими театральными актёрами, их жены тоже всю жизнь посвятили сцене. Портрет его бабушки висит среди портретов лучших педагогов Петербургской семинарии.

1964 Евгения Владимировна ДОБРОВОЛЬСКАЯ, российская актриса. У неё четверо детей.

1971 Джаред Джозеф ЛЕТО, американский актёр и певец.

1976 Янина Диславовна ПРОВАЛИНСКАЯ-КОРОЛЬЧИК, белорусская толкательница ядра.

СОБЫТИЯ:

1812 Солдаты разгромленной наполеоновской армии перешли реку Нёман, оставив пределы Российской империи.

1825 На Сенатской площади в Петербурге группа офицеров попыталась устроить вооружённое восстание, которое подавили правительственные войска (восстание декабристов - членов дворянского общества, собиравшихся ввести в России Конституцию). В результате подавления восстания погиб 1271 человек, среди которых были женщины и малолетние дети.

1902 В США прошёл боксёрский поединок с самым большим количеством нокдаунов (47).

1906 В Австралии на экран вышел фильм «The Story of Kelly Gang"» («История банды Келли») о знаменитом преступнике. Это был первый кинофильм длительностью более часа, и он считается первым в мире полнометражным художественным фильмом.

1949 Альберт ЭЙНШТЕЙН представил свою теорию тяготения (общую теорию относительности).

1990 Г. КАСПАРОВ выиграл матч у А. КАРПОВА матч-реванш за звание чемпиона мира по шахматам.

1991 Советский Союз прекратил своё существование.

1999 Штормом во Франции было уничтожено рекордное количество деревьев - около 270 млн.

2004 Разрушительное землетрясение и цунами в Индийском океане силой в 9 баллов. Погибли, по разным оценкам, от 225.000 до 300.000 человек. Волны достигали высоты 15 метров. Самое смертоносное стихийное бедствие в современной истории. Полная энергия, высвобожденная этим землетрясением, оценивается примерно в 2 экзаджоуля (2,0ċ1018 джоулей). Этой энергии достаточно для того, чтобы вскипятить по 150 литров воды каждому жителю Земли.