Евреи Бреста в XIX веке. Часть 3. Семейные отношения и менталитет

В прошлой публикации были рассмотрены традиции и суеверия еврейского населения Брест-Литовска в середине XIX столетия. Сейчас настало время коснуться такого немаловажного вопроса как семейные отношения и менталитет представителей иудейского вероисповедания. Сразу оговорюсь, что семейные отношения рассматриваются в классическом смысле этого слова, без новомодных ныне либеральных изысков, хотя, безусловно, извращений хватало и в те далёкие времена. Только их никто не выпячивал наружу и не старался выделиться.



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Итак, вновь слово подполковнику Бобровскому.

«Супружество у евреев считается священною обязанностью; безжёнство есть неуважение к религии. Поэтому, каждый еврей по достижении совершеннолетия, спешит обзавестись женою. Браки по влечению редки; всё основано на расчёте. Сами родители или опекуны приискивают жениха и невесту. Со стороны жениха или невесты, смотря по состоянию, или от обоих вместе, вносится определённая сумма, которая отдаётся для хранения в надёжные руки для приращения процентами. К свадьбам делаются большие приготовления; свадьбы в пиршествах и угощениях, особенно у богатых, празднуются по целым неделям. После свадьбы молодые живут несколько лет, по уговору, сперва в доме родителей невесты, а затем у родителей жениха; причём приучаются к занятиям. Затем обзаводятся своим хозяйством и начинают жить своим домом. Супруги, не имеющие потомства, могут развестись; разводы бывают весьма чаты и ведут ко многим тяжбам. Весьма интересно было бы обратить внимание на этот важный факт в еврейском населении. Разумеется, раввин прежде всего старается помирить супругов, но это ему редко удаётся; достаточно какой-нибудь маловажной причины, чтобы искать предлога к разводу, и эти причины являются часто, потому что развёдшиеся супруги имеют право заключать новые браки. Многие евреи, привыкнув наживаться всеми способами, извлекают из этого брака пользу. Существует правило, по которому холостой брат обязан жениться на жене умершего брата; если же невестка отказала и если она богата, то холостой брат может требовать значительную сумму, в чём нередко успевает; ибо богатая, нетерпеливая молодая женщина готова дать требуемую сумму, чтобы получить только халицу, без которой она несвободна и не может выйти замуж».

И в завершении несколько строк из того же П.О. Бобровского о характере евреев, который и в реальной жизни ничуть не отличается от представлений и стереотипов обычного человека.

«Евреи вообще миролюбивы, кротки и имеют необыкновенное влечение к своим собратьям; с непоколебимою верностью еврей защищает еврея в различных, подчас самых тяжёлых, обстоятельствах жизни. Он редко решится обмануть своего брата, в чём не задумается нимало в обращении с доверчивым христианином. Но в исполнении законных требований правительства уклончивы. Никто так ловко не скрывает податных душ, нигде нет такого количества беспаспортных и бродяг, никто не прибегает к замысловатым ухищрениям при поставке рекрут, как наши русские евреи, которые в своих обществах соединяют необыкновенную силу к противоборству закону. Контрабанда, укрывательство податных душ мужеского пола, уклонение от исполнения денежных повинностей, корчемство – всё это находит в их обществах потворство. Везде, где только можно ждать выгоды, евреи соединяются и в стачках между собою произвольно понижают или возвышают цены, снимают по высоким ценам подряды и всеми изворотами своей хитрости, не минуя и клеветы, стараются убить проявление каких-либо торговых предприятий, затеянных христианами

… Все евреи имеют врождённую склонность к торговле, потому все могут быть купцами и торгашами… Еврейки в торговых спекуляциях смыслят не меньше мужчин, они терпеливо просиживают дни на рынке, во всякую погоду таскаются по улицам и готовы снабдить каждый дом во всякую пору, кроме праздников, всем необходимым. Чем бы не занимался еврей, он, прежде всего, торговец, он везде готов на себя взять роль посредника между потребителем и производителем, и охотно берётся за всякую сделку, если только видит выгоду и барыщ для себя

… Все евреи бережливы и могут ограничиться самым необходимым, терпеливо сносят нужду, лишения, нищету и голод. Способность сбережения – весьма важное качество в народной экономии, сосредоточила в руках евреев почти все капиталы страны…».

Последняя фраза – выстрел в точку. Прошло полтора столетия, а пример не меняется – соседняя Россия…

Использованы данные из сборника «Материалы для географии и статистики России,

собранных офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863).