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Парень из Эритреи стал знаменитостью в Бресте, устроившись работать дворником
26.12.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Едут к нам не только в гости! Некоторые Беларусь выбирают в качестве второго дома. Приезжают учиться, работать.
В Бресте можно встретить дворника из Эритреи (каждый день он следит за чистотой и делает это с большой ответственностью). Среди жильцов – уже знаменитость, и все предлагают ему «свои варианты», как согреться в декабре.
Теcфамириан, или как называют коллеги Самарэм, плохо говорит по-русски и немного стесняется внимания. В Беларуси устроился дворником, а на родине занимался фермерством. Сам он из Эритреи (государство на северо-востоке Африки, закрытое и небезопасное, – это и стало причиной переезда).
Рабочий день с шести утра, а дальше как «решит» погода. Участок у Самарэма не маленький. Жители благодарят и узнают. А работодатель ставит в пример всему коллективу.
Настоящий снег ещё пять лет назад Соломон видел только по телевизору. В Нигерии, откуда он родом, жара почти круглый год, поэтому первое время, как он шутит, не мог согреться. В Брест приехал учиться, тогда не знал о Беларуси ничего. Сегодня Соломон – магистрант технического университета (углубленно изучает экономику).
В Брестской области выходцев из южных стран встретишь не часто. Официально – 20 человек и в основном это студенты, которые, получив диплом, возвращаются домой. Однако есть и те, кто остался жить. К слову, этот уличный музыкант хоть и остался неизвестным, но уж точно добавил настроения морозному декабрю.
Долгосрочных планов Самарэм не строит (сейчас ему спокойно). Возможно, в будущем он и сможет вернуться на родину. Получив степень магистра, Соломон мечтает открыть фирму, пока думает – в Нигерии или в Беларуси. Однако Новый Год точно встретит в Бресте по белорусским традициям.
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Едут к нам не только в гости! Некоторые Беларусь выбирают в качестве второго дома. Приезжают учиться, работать. В Бресте можно встретить дворника из Эритреи...
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