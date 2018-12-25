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Парень из Эритреи стал знаменитостью в Бресте, устроившись работать дворником

26.12.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Едут к нам не только в гости! Некоторые Беларусь выбирают в качестве второго дома. Приезжают учиться, работать. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61921.php

Парень из Эритреи стал знаменитостью в Бресте, устроившись работать дворником

В Бресте можно встретить дворника из Эритреи (каждый день он следит за чистотой и делает это с большой ответственностью). Среди жильцов – уже знаменитость, и все предлагают ему «свои варианты», как согреться в декабре.

Теcфамириан, или как называют коллеги Самарэм, плохо говорит по-русски и немного стесняется внимания. В Беларуси устроился дворником, а на родине занимался фермерством. Сам он из Эритреи (государство на северо-востоке Африки, закрытое и небезопасное, – это и стало причиной переезда).

Тесфамириан Текле, дворник: «Сейчас в моей стране есть проблемы. В Беларуси очень хорошо. Потом, если будет всё хорошо в моей родной стране, поеду туда».

Рабочий день с шести утра, а дальше как «решит» погода. Участок у Самарэма не маленький. Жители благодарят и узнают. А работодатель ставит в пример всему коллективу. 

Татьяна Косинова, мастер санитарной уборки предприятия «Коммунальник»: «Он справляется, добросовестный, исполнительный, доброжелательный, старается понимать то, что ты ему говоришь. Если что-то не понимает, улыбается».

Настоящий снег ещё пять лет назад Соломон видел только по телевизору. В Нигерии, откуда он родом, жара почти круглый год, поэтому первое время, как он шутит, не мог согреться. В Брест приехал учиться, тогда не знал о Беларуси ничего. Сегодня Соломон – магистрант технического университета (углубленно изучает экономику). 

Соломон Кэптэн, студент Брестского государственного технического университета: «Спокойствие, тишина, добрые люди, много очень добрых людей».

В Брестской области выходцев из южных стран встретишь не часто. Официально – 20 человек и в основном это студенты, которые, получив диплом, возвращаются домой. Однако есть и те, кто остался жить. К слову, этот уличный музыкант хоть и остался неизвестным, но уж точно добавил настроения морозному декабрю. 

Долгосрочных планов Самарэм не строит (сейчас ему спокойно). Возможно, в будущем он и сможет вернуться на родину. Получив степень магистра, Соломон мечтает открыть фирму, пока думает – в Нигерии или в Беларуси. Однако Новый Год точно встретит в Бресте по белорусским традициям. 

 
Теги: Брест
 
 
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Едут к нам не только в гости! Некоторые Беларусь выбирают в качестве второго дома. Приезжают учиться, работать. В Бресте можно встретить дворника из Эритреи...
 
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