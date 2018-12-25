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Как выглядели открытие главной ёлки Бреста и фейерверк с высоты

26.12.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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22 декабря 2018 года в Бресте состоялось торжественное открытие главной городской новогодней ёлки на пл. Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61920.php

Как выглядели открытие главной ёлки Бреста и фейерверк с высоты


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61920.php

Как выглядели открытие главной ёлки Бреста и фейерверк с высоты


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61920.php

Как выглядели открытие главной ёлки Бреста и фейерверк с высоты

Много классных фоток есть по ссылке, а ниже - видео с квадрокоптера:

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
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22 декабря 2018 года в Бресте состоялось торжественное открытие главной городской новогодней ёлки на пл. Ленина. Много классных фоток есть по ссылке, а ниже - видео...
 
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