|
Как выглядели открытие главной ёлки Бреста и фейерверк с высоты
26.12.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
22 декабря 2018 года в Бресте состоялось торжественное открытие главной городской новогодней ёлки на пл. Ленина.
Много классных фоток
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 декабря 2018 года в Бресте состоялось торжественное открытие главной городской новогодней ёлки на пл. Ленина. Много классных фоток есть по ссылке, а ниже - видео...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)