Котировки нефти упали до минимума в 2018 году

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Баррель нефти Brent подешевел до 55 долларов – и это антирекорд за весь календарный год. В последний раз нефть была такой дешевой в сентябре 2017-го. Цены на нефть почти неуклонно снижаются с начала октября 2018 года, и за 2,5 месяца баррель подешевел уже на 37%.