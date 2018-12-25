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Котировки нефти упали до минимума в 2018 году
Баррель нефти Brent подешевел до 55 долларов – и это антирекорд за весь календарный год. В последний раз нефть была такой дешевой в сентябре 2017-го. Цены на нефть почти неуклонно снижаются с начала октября 2018 года, и за 2,5 месяца баррель подешевел уже на 37%.
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Падение цен на нефть создает предпосылки для падения российского рубля, что повышает риски и для валютного рынка Беларуси.
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