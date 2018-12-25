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Акцент на цифровизацию и социальную ответственность: Беларусбанк отмечает День рождения
январь 2018
Перечислить деньги на счет любой из пяти социальных инициатив, которые поддерживает банк, стало удобнее: появилась возможность сделать это с главного экрана инфокиоска Беларусбанка, без поиска в дереве платежей.
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В
февраль 2018
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг АСБ Беларусбанк с «В-» до «В» (прогноз изменения рейтинга – «Стабильный»).
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Санаторий Беларусбанка «Солнечный» победил в номинации «Услуги населению» конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь-2017».
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А сам банк запустил новую версию корпоративного сайта и
март 2018
Банк победил в конкурсе «Искусство книги» в специальной номинации «В зеркале времени» за книгу «Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя», и в 6-й раз был признан лучшим банком страны: журнал Global Finance в очередной раз отметил Беларусбанк на вручении премии «Лучшие банки мира».
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Держатели платежных карточек банка Mastercard или Maestro получили возможность проводить бесконтактные платежи мобильным телефоном в платежном сервисе BELARUSBANK Pay.
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Главный бухгалтер ОАО «АСБ Беларусбанк» Ирина Лысоковская стала победительницей X Республиканского конкурса «Женщина года-2017» в номинации «За лидерство и успешное руководство».
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Александр Малыш из Шарковщины стал победителем рекламной игры «Заведи удачу с пол-оборота» с кредитной картой VISA Беларусбанка, получив главный приз – Renault Kaptur.
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