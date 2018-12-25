Завершился сбор подписей под петицией о переносе рабочего дня со 2 января. Сколько человек подписалось

В Беларуси завершился сбор подписей под петицией о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года. Подписи под онлайн-обращением поставили 16 595 человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу», — отмечают авторы петиции.

Напомним, 17 декабря был опубликован график переносов рабочих дней и выходных на 2019 год. При этом 2 января не сделали выходным, хотя разговоры об этом ранее были.

— 2 января в 2019 году приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд — с 30 декабря по 2 января, — отмечают авторы петиции.

Они просят правительство «положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу».

Так, по состоянию на вечер 18 декабря число подписей превысило 1900, а на 21 декабря — 15 тысяч. Однако дальше их сбор заметно замедлился.