ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершился сбор подписей под петицией о переносе рабочего дня со 2 января. Сколько человек подписалось

26.12.2018 07:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси завершился сбор подписей под петицией о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года. Подписи под онлайн-обращением поставили 16 595 человек.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу», — отмечают авторы петиции.

Напомним, 17 декабря был опубликован график переносов рабочих дней и выходных на 2019 год. При этом 2 января не сделали выходным, хотя разговоры об этом ранее были.

— 2 января в 2019 году приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд — с 30 декабря по 2 января, — отмечают авторы петиции.

Они просят правительство «положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу».

Так, по состоянию на вечер 18 декабря число подписей превысило 1900, а на 21 декабря — 15 тысяч. Однако дальше их сбор заметно замедлился.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторы петиции просят правительство «положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу».
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядели открытие главной ёлки Бреста и фейерверк с высоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика