Сергей Ковальчук: наш спорт дотируется государством. Если мы кому-то что-то добавляем, то у кого-то — отнимаем









- Начиная с Олимпиады-1996 мы проводим постоянный анализ всех видов спорта. 78% наград наши спортсмены завоевали в восьми видах спорта, оставшиеся 22% приходятся на еще восемь видов. То есть мы имеем 16 видов спорта, которые приносят стране медали. Но есть и те дисциплины, где наши спортсмены далеки от наград. Те, в которых мы ни разу не отбирались на Олимпиаду. Мне кажется справедливым, что условия для таких видов спорта тоже должны быть разными.





- Вы предлагаете сделать четкие разграничения в оплате труда между олимпийскими и неолимпийскими видами спорта. Многие скажут: при победе в неолимпийских видах тоже поднимается флаг Беларуси, играется тот же белорусский гимн. Тогда в чем же разница?





- Мы стараемся всем по возможности оказать содействие и помощь, поддержать. Но четко смотрим в пределах соревнований, о чем я говорил выше. Сегодня спорт полностью дотируется государством. И если мы кому-то что-то добавляем, то у кого-то — отнимаем. Мы к каждой копейке должны подходить рационально, грамотно. И если, допустим, мы уверены, что в этом виде спорта будет звучать гимн, то дадим деньги. Президент сказал: если будет первое место — даддим средств столько, сколько нужно. Но не должно быть туристических поездок за счет государства.



