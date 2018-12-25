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В Узбекистане нашли аналог Великой Китайской стены

26.12.2018 07:14 — Разное | Партизан  
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Археологическое исследование построенной в III веке до н. э. крепости Узундара́ показало, что она входила в единую фортификационную систему государства Селевкидов, которая защищала его северные границы от набегов кочевников. Ученые назвали ее Великой Бактрийской стеной — по аналогии с гораздо более известным и масштабным китайским крепостным сооружением. Об этом сообщает indicator.ru, ссылаясь на институт археологии РАН.



Крепость Узундара располагалась в Бактрии — государстве, которое существовало на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Во время постройки Узундары — это был конец III века до н. э. — Бактрия входила в состав государства Селевкидов, которое образовалось после гибели империи Александра Македонского. Крепость располагалась в Байсунских горах, которые, как выяснили ученые, были естественной границей государства в то время. Собранные ими данные показали, что все ущелья этой горной гряды, удобные для конницы, контролировались крепостями, связанными в единую оборонительную линию, которая защищала государство Селевкидов от северных кочевников: саков и юечжей. Входящие в эту систему стены были от 100 до 3000 метров длиной. О единстве фортификационных сооружений говорит то, что все обследованные крепости одинаковы по материалу постройки, размерам и обработке камня.

В крепости Узундара, по предположениям археологов, располагался греко-македонский гарнизон, который защищал северные границы государства от нападений извне и подтверждал власть династии Селевкидов в регионе. Подобные сооружения могли как оборонять от кочевников, так и передавать с помощью дыма или огня сигналы о нападении. Установлено, что крепость состояла из основного четырехугольника ромбовидной формы, треугольной цитадели (филактериона), окруженной мощными двойными стенами с внутренней галереей шириной около девяти метров, и выносных стен, которые были укреплены тринадцатью прямоугольными бастионами-башнями, три из которых также были выносными.

Основу филактериона составляло центральное здание (скальный комплекс) — помещение с двумя объемными подвалами. Один из них, размерами 10 на 5 метров и глубиной 4 метра, изнутри был обшит свинцовыми пластинами на бронзовых гвоздях и свинцовых заклепках. Также в подвале была предусмотрена гидроизоляция (битумная обмазка стен) и сток вод. Предполагается, что в этом помещении на случай осады хранились запасы продовольствия и лед, из которого воины могли бы получить воду. За пределами крепости находилась торговая площадка, куда местные жители привозили товары, необходимые воинам гарнизона. Вокруг скального комплекса находились площадки и дворы. К крепостным стенам изнутри по периметру примыкало около 12 хозяйственных и жилых помещений.


Во время раскопок археологи нашли несколько уникальных деталей железных шлемов, пластины доспехов, оружие, около 200 монет и различные фрагменты керамики. Анализ находок позволил сделать выво что крепость просуществовала всего около 150 лет. Большое количество наконечников от стрел и копий, найденных в одном месте, указало на то, что именно там крепость штурмовали. А то, что очень ценившееся в то время оружие осталось нетронутым, было знаком того, что забирать его было просто некому.



 
 
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Археологическое исследование построенной в III веке до н. э. крепости Узундара́ показало, что она входила в единую фортификационную систему государства Селевкидов,...
 
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