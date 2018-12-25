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Минчанин прыгнул на рельсы в метро и побежал
26.12.2018 07:16 — Разное | Аргументы и факты
25 декабря около 20:39 на станции Институт культуры мужчина спрыгнул на путь и побежал в тоннель, сообщается в твиттер-аккаунте столичного метрополитена.
Работники станции сняли напряжение с контактного рельса, а мужчину задержали.
Через 16 минут движение поездов восстановили.
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Правонарушителя задержали инспекторы службы безопасности.
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