Минчанин прыгнул на рельсы в метро и побежал

25 декабря около 20:39 на станции Институт культуры мужчина спрыгнул на путь и побежал в тоннель, сообщается в твиттер-аккаунте столичного метрополитена.

Работники станции сняли напряжение с контактного рельса, а мужчину задержали.

Через 16 минут движение поездов восстановили.

25.12 в 20.39 на ст. Институт культуры на путь спрыгнул мужчина и побежал в тоннель. Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Правонарушитель задержан инспекторами службы безопасности. В 20.55 движение поездов восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства. — Минский метрополитен (@minskoemetro) December 25, 2018