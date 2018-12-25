В метро без жетона, в магазин со смартфоном: 5 фишек, которые нам подарили карточки в 2018 году

Помимо множества щедрых акций, всевозможных скидок, бонусов и крупных кэшбеков, банки сделали еще более удобным получение и использование карт, ввели новые форматы и способы оплаты покупок. Банки в Беларуси не стоят на месте, придумывают свои фишки для карточек и не отстают от мировых тенденций. FINANCE.TUT.BY собрал топ-5 главных нововведений по банковским картам.



Фото предоставлено компанией Visa

1. В метро без жетона и проездного

Теперь не нужно стоять в очереди за жетоном: в Минске, как и во многих странах мира, в 2018 году стало возможным оплачивать поездки в метро любой бесконтактной карточкой — Visa payWave или Mastercard Contactless. «Купить» проезд можно даже при нулевом балансе — сумма спишется потом, при появлении денег на счете. Пополнить счет необходимо в течение 40 дней с момента оплаты, иначе этой картой проезд в метро оплачивать больше не удастся.

Кстати, упростили в этом году не только оплату проезда: есть банки, которые позволяют оплачивать коммуналку с помощью QR-кода (его с лета стали печатать на наших «жировках»).

2. Карты с доставкой на диван

В 2018 году почти во всех банках появилась возможность заказать карту онлайн (через приложение/сайт банка или чат). Теперь для выпуска карты вам придется посетить офис банка только один раз, что значительно экономит свободное время. Более этого, некоторые банки (например, Идея Банк/Альфа Банк/Белгазпромбанк) могут впридачу доставить пластик по почте или курьером. Вы потратите ценные минуты лишь для оформления заказа. Раньше о таком можно было только мечтать!

3. За покупки платим смартфоном





В нескольких банках появилась возможность оплаты с помощью приложения Apple Pay (пока только у Альфа-Банка), Samsung Pay и по технологии HCE. При установке нужного приложения для оплаты покупок или услуг потребуется только айфон/смартфон/умные часы. Для оплаты таким образом вместо данных банковской карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом. Он уникален для каждой отдельной операции, а личная информация остается в безопасности.

4. Заправляем машину без кассира

Пока такая опция — оплата топлива с помощью специального приложения aisDrive — работает не на всех заправках страны. Но суть в том, что водитель может не отходить от машины: достаточно вставить в бак пистолет и нажать пару кнопок на смартфоне. Помимо прочего мобильное приложение помогает автомобилистам и в других ситцациях: например, если привязать к программе свою карточку, то с его помощью можно оплатить парковки

5. Виртуальные подарочные сертификаты на реальные покупки

Эту фишку предложила программа лояльности «Моцная картка». Причем подарить виртуальный сертификат можно любому, даже тому, у кого нет карты из этой программы. Вы просто выбираете нужный подарочный сертификат, отправляете его по Viber или Telegram, а счастливый обладатель подарка идет в магазин не с конвертом, а со смартфоном.