22 декабря на базе средней школы №2 г. Костюковичи состоялся районный этап республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз»

Свою удачу и интеллект в игре эрудитов испытывали 7 команд учреждений общего среднего образования, ставших победителями дружинного этапа.

«Пионерский квиз» состоял из шести тем: «Ребусы», «Сделано в Беларуси», «Детское Евровидение 2018», «Пионерская интуиция», «Чем живешь, Пионерия?», «Социальная реклама» и «Риск-тура».



В ходе игры ребята показали высокий уровень эрудиции, смогли проявить остроумие, сообразительность и смекалку. Азарт игроков, радость от правильных ответов, отчаянье последней неиспользованной возможности во время риск-тура – все это присутствовало на игре.

Праздничное настроение всем участникам помогали создать учащиеся объединений по интересам «Созвучие» и «PRO Добро».



По итогам игры дипломами отдела по образованию спорту и туризму Костюковичского райисполкома и районного Совета ОО «БРПО» награждены:

I место – команда «Эрудиты» ГУО «Средняя школа №4 г. Костюковичи»;

II место – команды «Факел» ГУО «Средняя школа №2 г. Костюковичи», «Пионеры» ГУО «Тупичинский УПК ясли-сад-средняя школа Костюковичского района»;

III место – команда «Планета детства» ГУО «Средняя школа №1 г. Костюковичи».





Остальные команды получили дипломы за активное участие.

Поздравляем победителей игры, желаем им удачи в областном этапе «Пионерского квиза».

Светлана КРАВЦОВА,

председатель Костюковичского РС ОО «БРПО».