Авраам Руссо выступил на шесть томов: Дело о похищении певца направлено в Генпрокуратуру

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"Коммерсант" . По версии следствия, преступление организовал находящийся в розыске экс-владелец столичного Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который хотел заставить господина Руссо подписать договор о ведении концертной деятельности на условиях предпринимателя. Фигурантов суд ограничил в сроках ознакомления с делом, поэтому материалы расследования уже направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защита считает, что эта спешка вызвана тем обстоятельством, что в конце января уже истекает срок давности по этому преступлению, пишет





О том, что расследование резонансного дела о похищении певца Авраама Руссо завершено, сообщил СКР. Адвокат одного из фигурантов расследования Алексей Смирнов подтвердил, что обвиняемые и защита уже подписали протоколы об ознакомлении с материалами дела, теперь оно направлено в Генпрокуратуру.





В расследовании фигурируют несколько человек, материалы в отношении ряда обвиняемых, в том числе Тельмана Исмаилова, выделены в отдельное производство. Сам бизнесмен, как сообщал “Ъ”, был объявлен в международный розыск, в котором он, впрочем, числился и до этого по другому уголовному делу — об убийстве двух предпринимателей в Подмосковье. По уже завершенному делу проходят бывший гендиректор ресторана «Прага» племянник Тельмана Исмаилова Заур Марданов, водитель бизнесмена Владимир Гусаков, а также один из его рядовых охранников. Им инкриминируется п. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).





Версия следствия состоит в том, что в конце января 2004 года Тельман Исмаилов разработал план похищения Авраама Руссо, чью концертную деятельность он одно время финансировал, но затем это сотрудничество было прекращено из-за конфликта между певцом и бизнесменом. Для выполнения задуманного, считает следствие, Тельман Исмаилов привлек Заура Марданова, который взял в помощники еще несколько человек из своего ближайшего окружения. Вечером 31 января 2004 года, говорится в деле, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате. В своем служебном кабинете Тельман Исмаилов совместно с Зауром Мардановым и его помощниками отобрали у потерпевшего мобильный телефон, после чего избили гостя, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью», тем самым «подавив его волю к сопротивлению». После этого Тельман Исмаилов, считает следствие, потребовал от певца отменить все свои концерты, заключить контракт уже с ним и проводить все дальнейшие выступления лишь для него и его гостей. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца на заднем сиденье неустановленного автомобиля «против его воли» привезли в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля господин Руссо согласился выполнить все требования похитителей, говорится в деле, Тельман Исмаилов дал указание его отпустить.



В ходе следствия, по данным источников “Ъ”, неоднократно давал показания сам певец, причем каждый раз он вспоминал новые детали похищения. В частности, Авраам Руссо рассказал, что среди его похитителей был и чернокожий охранник Заура Марданова, правда, не смог назвать его имени. Следствие также пока не установило личность загадочного секьюрити.





