В Польше вступает в силу новая система командования армией





Глава Генерального штаба Войска Польского, генерал Раймунд Т. Анджейчак на торжественной церемонии по случаю вручения ему новых полномочий (21.12. 20018, Варшава)

Фото: PAP/Jacek Turczyk





С 23 декабря в Польше вступает в законную силу новая система руководства и командования польской армией. Глава Генерального штаба Войска Польского снова становится главнокомандующим польскими вооруженными силами. Он также получает полномочия командовать войсками в случае войны.





Генеральному штабу возвращен статус центра командования всеми вооруженными силами, а его глава назвван «солдатом номер один». В подчинение главе Генерального штаба перешел оперативный всех родов войск , а также Инспекторат поддержки. Войска территориальной обороны до времени достижения полной боевой готовности остаются в подчинении министра обороны.









Изменение системы командования польской армией было одним из первых обещаний правительства партии «Право и справедливость». По убеждению правительства, такие перемены необходимы для приведения системы командования Воооруженных сил Республики Польша к структурам командования НАТО.





Генеральный штаб Войска Польского возглавляет генерал Раймунд Т. Анджейчак.



