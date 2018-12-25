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В Польше вступает в силу новая система командования армией
Глава Генерального штаба Войска Польского снова становится главнокомандующим польскими вооруженными силами.
Глава Генерального штаба Войска Польского, генерал Раймунд Т. Анджейчак на торжественной церемонии по случаю вручения ему новых полномочий (21.12. 20018, Варшава)
Фото: PAP/Jacek Turczyk
С 23 декабря в Польше вступает в законную силу новая система руководства и командования польской армией. Глава Генерального штаба Войска Польского снова становится главнокомандующим польскими вооруженными силами. Он также получает полномочия командовать войсками в случае войны.
Генеральному штабу возвращен статус центра командования всеми вооруженными силами, а его глава назвван «солдатом номер один». В подчинение главе Генерального штаба перешел оперативный всех родов войск , а также Инспекторат поддержки. Войска территориальной обороны до времени достижения полной боевой готовности остаются в подчинении министра обороны.
Изменение системы командования польской армией было одним из первых обещаний правительства партии «Право и справедливость». По убеждению правительства, такие перемены необходимы для приведения системы командования Воооруженных сил Республики Польша к структурам командования НАТО.
Генеральный штаб Войска Польского возглавляет генерал Раймунд Т. Анджейчак.
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Глава Генерального штаба Войска Польского снова становится главнокомандующим польскими вооруженными силами.
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