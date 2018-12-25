Депутат Госдумы: Может белорусы хотят воссоединиться, как крымчане? Почему им не дать такое право?





Референдум в Крыму в 2014 году прошел под контролем «зеленых человечков», фото Валентина Свистунова





Депутаты и сенаторы РФ ждали результатов переговоров Лукашенко и Путина, и журналисты опрашивали их по поводу текущих вопросов, в том числе и по поводу отношений Беларуси и России.









«Вполне возможно, что народ хочет воссоединения с Россией? Почему бы не дать такое право, высказаться. Сделать союзное государство не на принципах, которые не работают 20 лет, а на других принципах. Спросить народ, как вы хотите жить с Россией в Союзном государстве? Может народ хочет воссоединиться, как крымчане? Надо спросить белорусов. Такой вопрос, который нужно решить », - полагает Дегтярев.



