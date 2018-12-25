Неожиданно: информационная война дошла до Деда Мороза









По словам Корниенко, злобный и коварный оборотень дикарского финно-угорского фольклора Йоулупукки, что дословно переводится, как «рождественский козел» стал в Красной Московской Орде «Дедом Морозом», которым с 1930-х годов стали развлекать детей на Новый год. В «нагрузку» ему подбросили «Снегурочку», придуманную драматургом Островским в XIX веке, которую наряжали обычно в «кокошник», позаимствованный у монголо-татар.





Историк отмечает, что у россияне нет ничего собственного, только «чужое и украденное». На этом построена вся история современной России. Зато у подавляющего большинства цивилизованных европейских народов основной новогодний и рождественский персонаж так или иначе связан со Святым Николаем. И даже любая выдумка связана с историей и реальными событиями.





Удастся ли украинцам идеологически победить российого Деда Мороза, -- вопрос спорный.