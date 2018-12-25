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Неожиданно: информационная война дошла до Деда Мороза

26.12.2018 08:40 — Разное | Партизан  
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Как передает replyua.net, в Украине пора утренников, где главного персонажа Деда Мороза и Снегурочку постепенно начинает вытеснять Святой Николай и другие персонажи. По мнению украинского краеведа, историка, ветеран АТО Олега Корниенко, это правильный ход.



По словам Корниенко, злобный и коварный оборотень дикарского финно-угорского фольклора Йоулупукки, что дословно переводится, как «рождественский козел» стал в Красной Московской Орде «Дедом Морозом», которым с 1930-х годов стали развлекать детей на Новый год. В «нагрузку» ему подбросили «Снегурочку», придуманную драматургом Островским в XIX веке, которую наряжали обычно в «кокошник», позаимствованный у монголо-татар. 

Историк отмечает, что  у россияне нет ничего собственного, только «чужое и украденное». На этом построена вся история современной России. Зато у подавляющего большинства цивилизованных европейских народов основной новогодний и рождественский персонаж так или иначе связан со Святым Николаем. И даже любая выдумка связана с историей и реальными событиями. 

Удастся ли украинцам идеологически победить российого Деда Мороза, -- вопрос спорный.

 
 
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Как передает replyua.net, в Украине пора утренников, где главного персонажа Деда Мороза и Снегурочку постепенно начинает вытеснять Святой Николай и другие персонажи....
 
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