В Украине сегодня завершается срок военного положения









В соответствии с указом главы украинского государства Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.





Напомним, что 25 ноября российский спецназ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В следствие атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые спустя некоторое время оказались под арестом.





Власти России предъявили обвинения украинской стороне в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ» и назвали действия Украины в районе Керченского пролива «провокационными».



