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В Украине сегодня завершается срок военного положения

26.12.2018 08:32 — Разное | Партизан  
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Сегодня, 26 декабря, истекает время действия военного положения, введенного после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.



В соответствии с указом главы украинского государства Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Напомним, что 25 ноября российский спецназ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В следствие атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые спустя некоторое время оказались под арестом.

Власти России предъявили обвинения украинской стороне в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ» и назвали действия Украины в районе Керченского пролива «провокационными». 


 
 
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Сегодня, 26 декабря, истекает время действия военного положения, введенного после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.
 
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